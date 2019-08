Tiener zonder reden in elkaar geslagen tijdens laatste feestnacht Lokerse Feesten

En we blijven even op het water. Hoe zou het zijn met het visbestand op het Donkmeer? Daar zouden we binnenkort een antwoord op moeten krijgen, want een gespecialiseerde firma uit Nederland heeft dat de voorbije dagen onderzocht. In opdracht van de Vlaamse overheid is de firma de vissen gaan tellen. Niet allemaal natuurlijk, maar door een bepaald stukje van het meer op verschillende manieren te bevissen, krijgen de onderzoekers een goed beeld over het totale visbestand. Het onderzoek gebeurt één keer om de vijf jaar, en de resultaten worden bekend gemaakt in het voorjaar.