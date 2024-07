Tien nieuwe namen voor Crammerock: Zara Larsson, Stone en Kids With Buns

Muziekfestival Crammerock heeft tien nieuwe namen toegevoegd aan de line-up. Zo komt de Zweedse Zara Larsson naar Stekene. De popheldin speelde afgelopen weekend nog in bomvolle KluB C op Rock Werchter. Andere internationale artiesten zijn de Britse rockband Stone en het Amerikaanse Gossip, de groep rond frontvrouw Beth Ditto. Ook Kids With Buns uit Sint-Niklaas staan op de affiche, net als Warhaus en Omdat Het Kan & Average Rob. Het festival gaat door op 6 en 7 september.