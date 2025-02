Op het gemeentehuis van Lede zijn deze ochtend 20 kleuters van juf Jana in het Valentijnsbootje gestapt. De kleinste tortelduifjes gaven er elkaar het ja-woord, ondertekenden een huwelijkscontract, met als kers op de taart een gouden ring. Alles om liefde en vriendschap, van kleins af aan mee te geven in de opleiding. En dat is duidelijk gelukt.