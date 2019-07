Tien dagen lang meer dan 3.600 activiteiten op Gentse Feesten

Voor Crammerock in Stekene zijn alle weekendtickets en dagtickets voor zaterdag de deur uit. En ook bij de Lokerse Feesten loopt de verkoop als een trein. Daar is dag 1 volledig uitverkocht en ook voor verschillende andere dagen is al 70% van de tickets de deur uit. Toch loopt het lang niet overal even goed. Zo raakte gisteren nog bekend dat een festival in Diest is afgelast wegens te weinig belangstelling. Het is daarmee al het derde festival op enkele weken tijd dat wordt geannuleerd. Wij vroegen Lokerse Feesten-ancien Jan Cools waarom het plots fout loopt in festivalland.