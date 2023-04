Tielrodenaar vindt brokstukken van tijdens WO II neergeschoten 'Lucky Lady II'

Dan gaan we ook vandaag weer naar Rwanda, voor de stage van de Aalsterse studenten verpleegkunde. Gisteren zagen we hoe enkele studenten zich over patiënten ontfermden in de afdeling wondzorg. Vandaag gaan ze langs in een atelier waar onder meer protheses gemaakt worden. Maar eerst volgen we een studente in het labo van het ziekenhuis.