Tielrode moeilijker bereikbaar door werken

In Aalst is deze ochtend de langverwachte tonnagebeperking van start gegaan. Dat houdt in dat vrachtwagens van meer dan 7,5 ton het stadscentrum niet meer in mogen tijdens de scholenspits. De politie hield deze ochtend controles ter hoogte van de Tereos-fabriek, de plaats waar het jongetje Celio iets meer dan een jaar geleden om het leven kwam nadat hij werd aangereden door een vrachtwagen. Omdat de tonnagebeperking goed op voorhand werd aangekondigd had de politie weinig werk deze ochtend. Zo goed als iedere vrachtwagenbestuurder hield zich aan de nieuwe regelgeving. In een eerste fase is het nog niet de bedoeling om boetes uit te delen. Meer in het TV Oost Nieuws van 18u30.