Ticketverkoop verliep nooit eerder zo vlot in de aanloop naar de Lokerse Feesten

In Lokeren starten vrijdag de Lokerse Feesten en de Fonnefeesten. De Fonnefeesten, in het Josephine Charlottepark, is het kleinere, gratis festival. Die feesten vieren dit jaar hun 30-jarig jubileum. Ook de organisatoren van Lokerse Feesten, het bekende stadsfestival op de Grote Kaai, tellen af naar vrijdag. Zij stevenen af op een record. Want alle combitickets en drie avonden zijn nu al uitverkocht. En dat is nog nooit gebeurd in de geschiedenis van het festival.