Tibo, een jongeman van 24 uit Geraardsbergen is om het leven gekomen bij een tragisch arbeidsongeval. Tijdens werken in de Colruyt-vestiging in Maaseik, in Limburg, werd hij geëlektrocuteerd. Tibo is geen onbekende in Geraardsbergen, hij was er reuzendrager. Zijn collega's en vrienden zijn enorm aangeslagen en willen hem nu een eerbetoon geven.