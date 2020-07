Acht Kamerleden van het Vlaams Belang en één lid van N-VA hebben gisteren poederbrieven ontvangen. In onze regio waren Barbara Pas in Dendermonde en Steven Creyelman uit Buggenhout bij de gedupeerden. Ze verwittigden aanvankelijk de lokale politie die proces verbaal kwam opmaken. Later op de avond kwam de Civiele Bescherming ter plaatse om de poederbrieven op te halen. De brieven worden overgebracht naar een labo voor verder onderzoek. Uit de eerste vaststelling zou blijken dat het mogelijk om gewoon bakpoeder gaat maar verder onderzoek moet dit nog bevestigen. Niemand van de gedupeerden heeft enig idee van het motief. Maar ze verwerpen wel de actie. "We laten ons niet intimideren en dit is echt wel onder de gordel", zo klinkt het.