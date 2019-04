Thor, jongetje met een hersenafwijking uit Berlare, krijgt graag een wenskaartje voor zijn communie

Afsluiten doen we vandaag met een toch wel bijzonder tafereel vanmorgen in het Sint-Lucas ziekenhuis in Gent. Daar stond Uroloog Yves Ringoir voor het eerst samen met zijn beide dochters aan de operatietafel. Dochter Annelies is dertig en zit in haar zesde en laatste jaar urologie, zus jolien is 27 en en was vanmorgen de anesthesiste van dienst. Een toch wel bijzonder familiegebeuren dus daar in het Gentse ziekenhuis.