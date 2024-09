Thomas Zwart trapt Eendracht Aalst Lede voorbij Jong Beerschot: "Kippenvelmoment"

In de amateurreeksen en in het provinciale voetbal is dit weekend het seizoen op gang getrapt. Voor Eendracht Aalst Lede, officieel nog altijd Jong Lede, gebeurde dat met een thuiswedstrijd in het Pierre Cornelisstadion, en dat tegen de beloften van Beerschot. Na één van de woeligste seizoenen in de geschiedenis van Eendracht Aalst en het definitieve einde van stamnummer 90, wordt er weer gevoetbald aan het Heilig Hart. Met dank dus aan de buren uit Lede. Meteen winnen in eigen huis op deze openingsspeeldag zou een mooie opsteker zijn voor dit nieuwe project.