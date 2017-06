Sport Thomas De Gendt wint openingsetappe Dauphiné na aanval van bijna 150 km

Streekrenner Thomas De Gendt heeft op verbluffende wijze de eerste rit van de Franse rittenkoers Criterium Du Dauphiné gewonnen. Na een aanval van bijna 150 kilometer bleef hij in aankomstplaats Saint-Étienne als enige over van een kopgroep. Door deze overwinning is De Gendt ook meteen de eerste leider in het algemene klassement. Ook in het bergklassement kaapte hij alle punten weg. De Dauphiné wordt gezien als één van de belangrijkste wedstrijden als voorbereiding op de Tour de France deze zomer.