Sport Thomas De Gendt stapt uit Dauphiné

Thomas De Gendt is vandaag niet meer gestart aan de slotetappe van de Dauphiné. De Beverenaar heeft te veel last van een ontstoken rechter-pols, en besliste in samenspraak met z'n ploeg om niet meer te starten. De Gendt reed een groot deel van de Dauphiné in de gele leiderstrui, na z'n knappe winst in de openingsetappe. Maar op de Alpe d'Huez moest hij die trui afstaan.