Thomas De Gendt (Lotto Dstny): "Mijn groot doel van dit jaar is om er 2-2-2 van te maken. De double triple, zogezegd"

Lotto Dstny renner Thomas De Gendt trekt voor de allerlaatste keer in zijn carrière naar een grote ronde. Zaterdag staat de Beverenaar aan de start van de Vuelta. Na dit seizoen hangt De Gendt zijn fiets aan de haak. En ook nu wil hij nog één keer alles op alles zetten om een ritzege in de Ronde van Spanje binnen te halen. Als dat lukt, dan heeft De Gendt in elke grote ronde 2 ritzeges. En over die laatste koersambities vertelt hij ons tijdens een videocall vanuit Lissabon.