In het vrouwenvolley heeft Asterix Avo Beveren gisteren haar tweede wedstrijd in de Champions League verloren tegen het Poolse Rzeszów. Het was de allereerste thuiswedstrijd ooit in de groepsfase van de Champions League voor de Galliërs, een echte galawedstrijd dus. Asterix Avo speelde een sterke wedstrijd, met als beloning voor het eerst ook setwinst in de Champions League. De ervaren Poolse ploeg wist de match uiteindelijk wel te winnen met 1-3.