Thomas Crab is komende 3 seizoenen coach van Okapi

Er zijn dit weekend enkele knappe sportprestaties geleverd. Nina Sterckx, uit Laarne, heeft brons veroverd op het Europees Kampioenschap gewichtheffen. Dat deed ze in de categorie tot 55 kilogram. Begin deze maand haalde ze nog goud op het WK voor junioren, maar op het EK bij de profs is de concurrentie iets sterker. Sterckx tilt in totaal 205 kilogram, wat 1 kilogram meer is dan op dat WK. Maar het is in Albanië niet voldoende voor goud. Ze moet zich tevreden stellen met een bronzen plak. Vorig jaar pakte Sterckx ook al brons op het EK.