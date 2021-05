Waasland-Beveren heeft in z’n eerste barragewedstrijd 1-1 gelijkgespeeld tegen Seraing. Geel-blauw kwam via Michael Frey op een 0-1-voorsprong, maar Mikautadze maakte in de slotfase de gelijkmaker. Opvallend: beide doelpunten kwamen er vanop de stip. Volgende week zaterdag volgt de beslissing op de Freethiel. In een gelijkopgaande eerste helft steken beide ploegen de neus aan het venster. Waasland-Beveren dreigt onder meer via Heymans en Bertone. Bij Seraing zijn topschutter Mikautadze en Bernier de gevaarlijkste mannen, maar gescoord wordt er niet. We gaan rusten bij 0-0. Na de pauze komt Seraing als beste ploeg uit de kleedkamer, maar het is Waasland-Beveren dat tegen de gang van het spel in weet te scoren. Frey maakt er vanop de stip 0-1 van. Het lijkt het enige doelpunt van de wedstrijd te zijn, maar net voor affluiten maakt Mikautadze er ook vanop de stip 1-1 van. Volgende week zaterdag wordt de terugwedstrijd gespeeld op de Freethiel. Dan volgt de definitieve beslissing wie er volgend seizoen in 1A speelt. Verslag en reacties morgenavond in het TV Oost nieuws om 18.30 u.