Wasbord, zandstrook én lange brug: spektakel gegarandeerd op wereldbekermanche veldrijden in Dendermonde

In het supporterscafé van Michael Vanthourenhout op de Markt in Wetteren was er een heus feestje gisterenavond. Vrienden, familie en trouwe fans zijn er samengekomen om Michael zijn Europese titel in het veldrijden te vieren. Afgelopen weekend kwam hij na een lange solo als eerste over de finishlijn op het EK in Pontchateau. En zo mag hij voor het tweede jaar op rij de kampioenentrui mee naar huis nemen. Vanavond meer hierover in het TV Oost Nieuws.