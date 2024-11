Thibau Nys en Lucinda Brand winnen Rapencross in Lokeren

Kersvers Europees kampioen Thibau Nys heeft de Rapencross in Lokeren gewonnen. Nys is van het begin af aan goed mee en bepaalt het tempo. Hij probeert er meteen een eerste keer vandoor te glippen, maar wordt door een val opnieuw gegrepen door Iserbyt en co. Op vier rondes van het einde probeert Nys het nog eens. Deze keer kan hij zijn kompaan Sweeck wel achter zich laten. Na een solo snelt hij naar de streep in Lokeren. Hij geeft zo ook wat extra glans aan z'n nieuwe Europese sterrentrui. Niels Vandeputte en Jente Michels vervolledigen het podium. Bij de vrouwen wist de Nederlandse Lucinda Brand dan weer de overwinning naar zich toe te trekken. In ronde drie trekt Brand eens goed door. Voldoende voor een solovlucht naar de finish. En daardoor is Brand meteen ook de nieuwe leidster in het X²O-klassement.