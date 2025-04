Theodoor De Mulder uit Aspelare is één van de 27 Belgen die 113 jaar geleden de ramp met de Titanic overleefde

Het is vandaag precies 113 jaar geleden dat de Titanic, het onzinkbare schip, tegen een ijsberg is gevaren en gezonken. Meer dan vijftienhonderd passagiers kwamen om het leven. Er waren ook 27 Belgen aan boord. Een van hen was Theodoor De Mulder, een man uit Aspelare bij Ninove. Wij spraken met zijn kleinkind Erwin, die over de jaren heen een hele collectie krantenknipsels en getuigenissen heeft verzameld over de ramp.