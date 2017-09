Thelin loodst Waasland-Beveren voorbij Eupen

Thomas De Gendt heeft de 19de rit in de Ronde van Spanje gewonnen. De Waaslander rijdt de hele dag mee in de aanval. In de straten van Gijon geraken uiteindelijk drie renners voorop. Nicolas Roche valt aan en krijgt Daniel Navarro en ook De Gendt mee. In de slotkilometer zijn de achtervolgers niet ver weg. In een spannende sprint is het De Gendt die het haalt, voor Jarlinson Pantano en Ivan Garcia. Met de zege maakt De Gendt een droom waar. Want hij heeft nu ritwinst op zak in elke grote ronde: de Tour, de Giro en de Vuelta.