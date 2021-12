Theaters en bioscopen mogen dan toch weer open

Als het regent in Aalst, dan druppelt het in Ninove, toch wat carnaval betreft. Na de afgelasting van Aalst carnaval eergisteren heeft burgemeester Tania De Jonge nu ook beslist om het volksfeest te schrappen. Ninoof Carnaval vindt altijd een weekje later dan het carnaval in Aalst plaats, dit jaar op 6 maart. De beslissingen van het Overlegcomité strooiden roet in het eten. En volgens De Jonge is de huidige gezondheidssituatie in ons land te onveilig om grote evenementen te organiseren. Maar in tegenstelling tot in Aalst, willen ze hier wel nadenken over een alternatief in de zomer.