The Pretenders zijn fan van de Rode Duivels: 'Fantastische match tegen Japan gespeeld'

The Pretenders, die dinsdag op de Lokerse Feesten speelden, blijken echte voetbalkenners. De groep supporterden tijdens het WK voor de Rode Duivels. Dat vertellen ze voor de camera van TV Oost-journalist Mikaël Soinne. Zangeres Chrissie Hynde: "We hebben het WK gevolgd. België heeft het goed gedaan." Toetsenist Carwyn Ellis: "De match tegen Japan was een fantastische wedstrijd. Het was één van de beste matchen van het WK, vond ik. Het was jammer dat ze er nadien uit lagen." Op het podium tijdens het optreden grapte het bandlid uit Wales nog: "Jullie hebben het misschien goed gedaan op het WK. Maar wij met Wales waren goed op het EK, als ik me herinner."