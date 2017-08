Media en Cultuur The Offspring blikvanger op zesde festivaldag Lokerse Feesten

embed

Dé blikvanger gisteren was The Offspring. De Amerikaanse punk-rock-band brak midden jaren 90 door met wereldhits als 'Come out and play' en 'Self Esteem'. TV Oost Nieuws had een interview met de drummer van de band. En we spraken uiteraard ook met de fans op de Grote Kaai in Lokeren.