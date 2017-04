"Teveel erkende vluchtelingen in de stad, ze moeten naar het platteland"

Enkele burgemeesters uit Zuid-Oost-Vlaanderen uiten hun bezorgdheid over de sluiting van de kazerne van de Civiele Bescherming in Liedekerke. In Vlaanderen blijft binnenkort alleen de kazerne van Brasschaat over. Vanuit Brasschaat duurt het dubbel zo lang om bij rampgebieden in onze buurt te komen, vrezen de burgemeesters van Geraardsbergen en Ninove; Dat kan een probleem zijn als er bijvoorbeeld wateroverlast is.