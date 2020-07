Terugval in goederenoverslag blijft beperkt in Antwerpse haven

Ook de Antwerpse haven voelt de gevolgen van de Coronacrisis. Zo is de totale goederenoverslag in de eerste jaarhelft met bijna 5 procent GEDAALD ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Vooral de automobielsector en de breakbulk krijgen klappen. Breakbulk zijn stukgoederen zoals suiker en aardappelen en alles wat in kratten en kisten wordt vervoerd. Maar onze haven doet het in vergelijking met andere West-Europese havens lang niet zo slecht. En dat komt dan weer omdat de haven in veel segmenten actief is. De containertrafiek gaat er zelfs licht op vooruit. En bij het Havenbedrijf zien ze de toekomst optimistisch tegemoet, want de eerste tekenen van herstel zijn er al.