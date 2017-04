Nieuws Terreuraanslag Stockholm zindert na bij Sint-Niklase Nathalie

Twee dagen na de dodelijke terreuraanslag in Stockholm is in Sint-Niklaas de familie van Nathalie Stuer nog altijd aan het bekomen van wat hun dochter en zus is overkomen. De vrouw van 33 zat vrijdag als vrijwilliger met een 300-tal kinderen in een bioscoopzaal in Stockholm, op enkele meters van het drama waarbij ook een Belgische vrouw om het leven is gekomen.