Terreinwagen slingert geparkeerde auto 20 meter ver in Sint-Pauwels

Het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen ligt in de clinch met Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters. De provincie vindt dat de minister bedroevend weinig investeert in de fietsinfrastructuur. Het zou ook te lang duren vooraleer de provincie het beloofde geld ontvangt. Via het Fietsfonds prefinanciert de provincie fietssnelwegprojecten van steden en gemeenten. De provincie kan dan de helft van die investering terugeisen van de Vlaamse Overheid. Maar die betalingen blijven uit, zegt gedeputeerde voor Mobiliteit Riet Gillis. Volgens haar wacht de provincie Oost-Vlaanderen alleen al op 5,7 miljoen euro. Het kabinet van minister Peeters laat aan onze redactie weten dat de provincies op de hoogte waren van het voorziene budget voor het Fietsfonds. De minister heeft het budget ook al met 50 procent opgetrokken. In januari is er een overleg gepland met de gedeputeerden.