Terrassen gaan straks open, maar welke regels zijn er van kracht?

Onder welke voorwaarden de horeca opnieuw aan de slag kan op de terassen vanaf 8 mei, dat is het nog even wachten. Maar dat houdt een koppel in Aalst niet tegen om ook hun hotel, dat ze een paar maanden geleden hebben overgenomen, al volop voor te bereiden op de versoepeling, ALS de situatie in de ziekenhuizen intussen niet opnieuw verslechtert natuurlijk. Want dat is nog de grootste vrees. Het duo is nog maar recent terug in ons land, na jarenlang het geluk elders in de wereld te hebben gezocht.