Terneuzen neemt maatregelen om Belgische bezoekers uit openluchtzwembaden te weren

De buren van de afgebrande Schutterstoren in Wetteren weten nog altijd niet bij wie ze moeten aankloppen voor een schadevergoeding. Drie jaar geleden brandde de toren af, maar het is nog altijd niet duidelijk wie nu precies de eigenaar is van die toren. Het hof van beroep in Gent heeft daarover een arrest geveld. Maar de betrokken partijen zijn dat arrest nog volop aan het bestuderen. En ook dat kost weer veel tijd. Heel spijtig voor zowel de omwonenden als de gemeente Wetteren. Want de brand heeft hen intussen al bakken geld gekost.