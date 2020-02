Terminal in Verrebroek belangrijke schakel in grootste Amerikaanse landoefening in 25 jaar

Zo'n 20.000 Amerikaanse soldaten en nog eens evenveel voertuigen zetten de komende maanden voet aan grond in Europa. Maar, een groot deel van het materiaal moet eerst via de Waaslandhaven passeren. Via de terminal van AET in Verrebroek. Het is een oefening met veel machtsvertoon. De NATO wil zo testen hoe snel het Amerikaanse leger bijstand kan verlenen bij eender welke crisis dan ook in Europa. De oefening heet operation Defender Europe 20.