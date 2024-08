We eindigen ons nieuws bij 'Opa'. Dat is de bijnaam van Marc Van Landeghem, bekend van Oma's Brasserie in de ballonstad. De 72-jarige man houdt de zaak al meer dan twintig jaar open. Maar 'Opa' is terminaal ziek. Na een strijd van vier jaar tegen kanker is hij helemaal uitbehandeld. Dit weekend nam hij al zingend afscheid van al zijn vrienden tijdens een groot afscheidsfeest. Zijn grootste wens.