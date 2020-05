Wat tot op vandaag nog altijd niet mag, is vrienden of familie in het buitenland bezoeken. Dat zorgt voor grote frustraties bij mensen in de grensregio's. Bijvoorbeeld families die vlakbij de grens met Nederland wonen. Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem denkt eraan om nog voor 8 juni de grenzen weer open te stellen voor familiebezoek. Maar heel wat mensen begrijpen niet waarom dat niet vroeger kan.