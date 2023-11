Temsenaars zamelen speelgoed in om kansarme kinderen mooie Sinterklaas te bezorgen

In Temse is de lokale partij TESAMEN gestart met de inzamelingsactie van speelgoed voor kansarme kinderen. Voor het zesde jaar op rij willen de medewerkers ze zo een mooie Sinterklaas bezorgen. In totaal zullen zo'n 150 kinderen elk vier cadeautjes krijgen. Er is al wat ingezameld, maar om aan minstens 500 stukken speelgoed te geraken, is er wel nog wat werk aan de winkel. De cadeautjes worden vanaf 25 november uitgedeeld. Wie speelgoed wil doneren, kan nog tot 18 november terecht in de praktijk van dokter Brigitte Caura in de Kasteelstraat in Temse.