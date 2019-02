Temsenaar wordt Europees kampioen Jiu-Jitsu en haalt Vlaamse vlag boven tijdens podiumceremonie

Onze streek is een Europees kampioen rijker. Maarten Bauwens uit Temse pakte dit weekend goud op het EK jiujitsu in Malaga. Maar, het is niet alleen de sportieve prestatie die is blijven hangen. In Wallonië zijn ze not amused met Bauwens. Want tijdens de podiumceremonie paradeerde hij niet met een Belgische tricolore, maar wel met een Vlaamse leeuw. Onder de taalgrens kunnen ze daar niét mee lachen.