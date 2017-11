Sport Temse wint makkelijk van RC Gent met 3-0

embed

Nog in de tweede amateurliga heeft KSV Temse vlot de maat genomen van RC Gent. Het werd 3-0. Uitblinker was ongetwijfeld Stavros Glouftsis, die gisteravond voor een hattrick zorgde. In de eerste helft glipt hij door de buitenspelval. In de tweede helft diept Temse de kloof verder uit. Opnieuw toont Glouftsis zich trefzeker. 2-0 en wat later 3-0. Door de zege blijft Temse meedraaien in de subtop, met dank dus aan Stavros Glouftsis.