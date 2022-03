Na een loodzware reis op de vlucht voor de oorlog zijn de eerste Oekraïense vluchtelingen aangekomen in onze streek. Het gaat om vrouwen en kinderen. Aan de mannen is gevraagd om in Oekraïne te blijven, om mee te vechten aan het front. De vluchtelingen krijgen voorlopig onderdak in gastgezinnen, of in huizen die door de lokale gemeentebesturen ter beschikking worden gesteld. In Temse zijn vanmorgen de eerste vijftien vluchtelingen aangekomen.