Temse voert tegen eind dit jaar twee nieuwe trajectcontroles is, ook op de plaats waar Francis Aerts het leven liet

De gemeente Temse gaat dit jaar nog twee extra trajectcontroles invoeren. De eerste komt in de Sint-Amel-berga-laan, dat is een schoolstraat waar je maar 30 kilometer per uur mag rijden. Maar meer dan de helft van de chauffeurs rijdt er sneller. De tweede trajectcontrole komt in de Doornstraat. Dat is de straat waar Francis Aerts werd doodgereden. Ook in die straat wordt er veel te hard gereden. De twee trajectcontroles samen kosten het bestuur 240.000 euro. Maar veiligheid heeft geen prijs, zegt het gemeentebestuur.