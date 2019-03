En we blijven nog even in het voetbal, nu ja voetbal, Jean-Marie Pfaff wordt voor het tweede jaar op rij de ambassadeur van de Wieze Oktoberfeesten. Die legendarische feesten keerden vorig jaar terug na een afwezigheid van 32 jaar. En die comeback werd gesmaakt, en daarom is het midden oktober weer prijs. Kip aan 't spit, Lederhosen, Bratwursten, schlagermuziek en een zingende El Sympatico, en dat in het originele decor van de Oktoberhallen in Wieze. Begin uw keel maar al te smeren.