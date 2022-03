Temse stelt deels leegstaand ziekenhuis open voor oorlogsvluchtelingen

In het centrum van Beveren is deze voormiddag het Gemeentelijk Technisch Instituut tijdelijk ontruimd. Enkele leerkrachten van de middelbare school hadden een gasgeur waargenomen. Uit voorzorg moesten alle mensen het gebouw verlaten. Omdat er klassenraden plaatsvonden, waren er bijna geen leerlingen aanwezig, maar wel een heleboel leerkrachten. Ook de bouwwerf op het schoolterrein moest even worden stilgelegd. De brandweer kwam ter plaatse om metingen te doen, maar kon niets vinden. Rond half 11 was de situatie veilig voor iedereen en mocht iedereen ook weer aan het werk. Het is niet duidelijk waar de geur dan wel vandaan kwam.