Temse pakt dierenmishandeling strenger aan met burgemeestersbesluit: "Tijdelijk geen dieren meer in"

Temse is de eerste gemeente in Oost-Vlaanderen die ervoor zorgt dat inwoners die hun dieren mishandeld of verwaarloosd hebben, een tijd geen nieuwe huisdieren mogen bezitten. Het is een nieuwe maatregel die het gemeentebestuur heeft ingevoerd. De politie zal extra controles uitvoeren en de gemeente kan GAS-boetes geven die oplopen tot 500 euro. Op die manier willen ze de dierenverwaarlozing in de gemeente zoveel mogelijk tegengaan. We waarschuwen u voor enkele harde beelden.