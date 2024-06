Temse: Opnieuw brand op Waesmeer, dit keer in restaurant

Voor de tweede keer in minder dan een week tijd is er een brand uitgebroken in het Waesmeer in Temse. Dit keer kreeg de brandweer de melding binnen van rookontwikkeling aan het grill- en barbecuerestaurant op het domein. Het vuur zou ontstaan zijn aan een afzuiginstallatie, op het dak van het restaurant. De zaak was op dat moment wel gesloten. Eén aanwezige liep een lichte rookintoxicatie op en werd ter plaatse verzorgd. De brandweer kreeg het vuur verder snel onder controle. Er is wel heel wat rookschade en de getroffen installatie is ook volledig vernield.