Nieuws Temse opent rouwregister voor Tante Terry

De gemeente Temse heeft een rouwregister geopend voor Tante Terry. Het overleden tv-icoon woonde daar de laatste jaren van haar leven aan de Schelde. Het rouwregister ligt in het Administratief Centrum De Zaat, voor iedereen die er een steunbetuiging in kwijt wil. Esther Verbeeck, want zo heette Tante Terry eigenlijk, was één van de eerste schermgezichten van de openbare omroep, en vooral bekend van kinderprogramma's, samen met collega Nonkel Bob. Op zaterdag 10 februari wordt Tante Terry begraven in de dekenale kerk van Temse. Haar zoon krijgt dan ook het rouwregister overhandigd.