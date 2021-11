Temse/Kruibeke: Geen CO2-meter in vijf gecontroleerde cafés, Van Ranst wil strengere straffen

Bij een grote politiecontrole dit weekend in Temse en Kruibeke zijn vijf cafés tegen de lamp gelopen omdat ze niet in orde waren met de coronaregels. In vijf van de zes gecontroleerde cafés stond géén CO2-meter en bleek de ruimte ook niet genoeg geventileerd. Iets wat helaas nog veel te vaak voorkomt, zegt viroloog Marc Van Ranst. Hij pleit voor een verplichte sluiting voor horecazaken die de coronamaatregelen overtreden. Want vooral de CO2-meters zijn erg belangrijk in de strijd tegen het virus, klinkt het.