Kamperen voor de schoolpoort om je kind in te schrijven. Het is niet langer een fenomeen dat zich voor doet in grote steden of gemeenten. Ook in Velle en Tielrode, een gehucht en een deelgemeente van Temse, is er al een heel weekend veel beweging aan de lokale basisschool. Temse werkt niet met een centraal inschrijvingssysteem. Ouders die zeker willen zijn dat hun kind naar de school van hun voorkeur kan, kamperen dus maar aan de schoolpoort.