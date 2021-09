Temse installeert eerste Wase schuilhuisjes met groendak

In Zele is een man zwaargewond geraakt nadat hij met zijn auto tegen de gevel van winkel is gereden. Wellicht is het slachtoffer eerst onwel geworden. Het ongeval gebeurde in een drukke winkelstraat, die door de wekelijkse marktdag afgesloten was. Als bij wonder raakte niemand anders gewond. Heel veel mensen zagen hoe de auto rechtdoor reed en tegen de gevel van de leegstaande winkel botste. Het slachtoffer bleef na de crash roerloos in zijn auto zitten. De man werd in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis. Het gebouw liep schade op. De bewoners van de bovenliggende appartementen moesten hun woonst uit veiligheid verlaten. De brandweer moest het gebouw stutten.