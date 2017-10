Nieuws Temse: Gemeentebestuur herziet plannen oude Steenbakkerij

Het ziet ernaar uit dat de oude Steenbakkerij in Steendorp dan toch niet zal omgevormd worden tot een bedrijventerrein met daarbij ook 120 woningen. Het schepencollege is gezwicht voor de argumenten van de verschillende actiegroepen. In totaal werden meer dan 1000 bezwaarschriften tegen de plannen ingediend. Het is al de tweede keer op korte tijd dat actievoerders hun slag thuishalen in Temse. Zo werden ook al de plannen voor de verkaveling van de Roomacker in Tielrode door middel van een burgerinitiatief tegengehouden. Toch wil de bevoegde schepen niet spreken van gezichtsverlies.