Temse: Dronken man rijdt peperdure auto in de vernieling

Op de N45 is vanochtend een gewonde gevallen bij een verkeersongeval. Een vrachtwagen reed er in op een bestelwagen die stond aan te schuiven aan verkeerslichten. Ook een auto deelde mee in de klappen. Het ongeval gebeurde iets voor 11 uur aan het kruispunt van de gewestweg met de Eigenstraat in Denderhoutem. Alle drie de voertuigen liepen aanzienlijke schade op. De gewonde was er gelukkig niet al te erg aan toe.