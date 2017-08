Als het van FCV Dender afhangt dan zal de derby Dender-Aalst zeker niet gespeeld worden op 1 november. Er is heel wat te doen rond de kalender in eerste amateurliga door stadionperikelen in het Aalsterse Pierre Cornelis-stadion. Er moet een nieuwe tribune komen, maar die raakt niet op tijd klaar tegen 3 september. De dag dat normaal gezien de wedstrijd Aalst tegen Dender gespeeld zou moeten worden. De burgemeester van Aalst overlegde gisteren met de betrokken clubs en de gemeente Denderleeuw en vertelde in ons nieuws dat de kalender zou aangepast worden. Hij wil Aalst-Dender in de terugronde spelen en Dender tegen Aalst op 1 november. Maar dat zien ze bij Dender helemaal niet zitten. Het laatste is hier dus nog niet over gezegd.