Temse: Auto brandt uit, twee huizen raken beschadigd

Een achtervolging die begon in Berlare is gisteravond rond negen uur geëindigd tegen een elektriciteitspaal in Schellebelle, in Wichelen. De politie zette de achtervolging in op een auto die als gestolen geseind stond. De bestuurder van de auto weigerde te stoppen. Van Berlare, over Zele, Lede tot in Schellebelle dus moest de politie de man achtervolgen. In de Bruinbeekstraat kwam de dolle rit tot een einde. De bestuurder werd onmiddellijk gearresteerd. Er kwam een drugshond van de politie ter plaatse om de auto te doorzoeken. In de koffer werden onder meer enkele vaten met verdachte producten gevonden. Tijdens de achtervolging raakten ook twee politiewagens beschadigd. Doordat de elektriciteitspaal afknakte kwam een deel van de straat een tijd lang zonder stroom te zitten.